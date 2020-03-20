СПОРТ

УЕФА перенес Лигу наций и еще два чемпионата

00:48 21/03/2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе Лиги наций, молодежного и женского чемпионаты Европы из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте организации.

Соревнования перенесли на неопределенный срок. Отмечается, что сейчас УЕФА пытается понять, когда турниры смогут возобновить. Из-за коронавируса организации пришлось перенести Евро-2020 на лето следующего года.

Олимпийские игры – одно из немногих спортивных событий, которое противостоит распространяющейся болезни. Олимпийский огонь уже прибыл в Японию. Его встречали на военном аэродроме префектуры Мияги и, естественно, без зрителей.



