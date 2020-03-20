Chevrolet Blazer с трехрядным салоном заметно прибавил в габаритах относительно стандартной модификации, которая продается в США. Длина модели выросла на 137 мм и теперь составляет 4 999 мм. Ширина изменилась незначительно — 1 953 мм (+5 мм), а высота прибавила 25 мм (1 727 мм). При этом расстояние между осями осталось прежним — 2 863 мм.

В салоне модели появился увеличенный парящий экран мультимедийной системы на 10 дюймов, модернизированная приборная панель, дополнительный блок управления климатом для пассажиров второго ряда, а также панорамная крыша с люком.

Под капотом растянутого Chevrolet Blazer устанавливается 2,0-литровый 230-сильный турбомотор в паре с новейшей 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. Привод — полный.

«Большой внедорожник доступен исключительно в спортивной RS-версии. Такой кросс отличается эффектными красными вставками на кузове, черной решеткой радиатора, тонированной оптикой и затемненными колесными дисками. Салон модели отделан натуральной кожей с красными акцентами и контрастной прострочкой», — передает издание «Новые автомобили».

Продажи «растянутого» Chevrolet Blazer стартуют на китайском рынке в ближайшее время. Предварительная цена — около 238 900 юаней, что в пересчете по актуальному курсу составляет 2,7 млн. рублей.