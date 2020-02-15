Телеведущий Владимир Соловьев назвал «удивительным человеком» президента Зеленского, собравшегося провести украинские выборы в российском Крыму.

«Удивительный человек. А как Зеленский собирается это делать он не уточнил?», — написал Соловьев в своем телеграм-канале.

Сегодня на мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский заявил, что хотел бы в октябре провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе «и в Крыму».

«Наше желание — провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года, хотелось бы и в Крыму», — сказал он.

Ранее «Рамблер» сообщал, что на Мюнхенской конференции Зеленский призвал не верить международным договорам и отдавать предпочтение только «сильной армии, ядерному оружию или НАТО».

В Мюнхен, на открывшуюся конференцию приехали официальные представители многих стран мира. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров.

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