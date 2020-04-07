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Тёплая зима в России может стать причиной вспышки клещевых инфекций из-за раннего появления клещей. Такое мнение выразил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, профессор Александр Горелов.

«В этом году, например, уже можно предсказать, что хитом будут клещевые инфекции. Зимы не было, поэтому клещи практически не засыпали, и нам гарантирован подъём пяти инфекций, которые они переносят», — приводит «Российская газета» его слова.

По словам Горелова, большинство населения недооценивает угрозу распространения клещевых инфекций и не выполняет рекомендации санитарных служб.

В феврале заслуженный спасатель России Михаил Фалеев предупреждал о ранней активизации лесных клещей в Москве и Московской области из-за аномально тёплой зимы.

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