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К такому выводу пришёл профессор Университетского колледжа Лондона Дерек Хилл.

На сегодня в отделениях интенсивной терапии 73% заболевших составляют мужчины, ещё 73,4% — люди с избыточным весом. Такую статистику показали исследования, проведённые несколькими мединститутами, пишет агентство AFP.

Исследователи отмечают, что люди с ожирением выздоравливают реже. Из числа заболевших с индексом массы тела выше 30 излечились и выписались домой только 42,4%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что курение сигарет или использование вейпов делает человека более уязвимым для коронавируса, считают учёные. У курильщиков повышен риск развития хронических заболеваний лёгких, что критично при заболевании коронавирусом.

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