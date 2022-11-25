Современные студенты предпочитают обучение в европейских ВУЗах, и эта тенденция набирает популярности с каждым годом. В приоритете – польские университеты, поскольку данные места оптимальны по цене и расположению. Поляки тепло принимают украинцев и предлагают лучшие условия для проживания и обучения.

Что нужно знать об обучении в Польше

Учиться в европейском учебном заведении – престижно и перспективно. Выпускники университетов всегда востребованы на международном рынке труда, их приглашают на вакантные должности в строительную, медицинскую, социальную и ИТ-сферу. Абитуриент, который находится в раздумьях о том, стоит ли уезжать за границу для получения образования, должен знать следующее:

всегда присутствует возможность пройти учёбу после 9 класса за границей в одном из колледжей либо высших школ.

продуманная европейская система образования: студенты государственных и коммерческих университетов учатся 3,5 – 4 года, после чего получают диплом бакалавра, с которым могут найти работу по своему направлению. Обучение в медицинском ВУЗе Польши предусматривает неделимую магистратуру длительностью в 12 семестров.

учиться можно бесплатно в государственных ВУЗах Польши при условии наличия карты поляка.

знать в идеале польский язык не нужно, ведь для поступления достаточно уровня В1 (для коммерческих университетов) либо В2 (для государственных ВУЗов).

огромное разнообразие учебных заведений и направлений даёт возможность выбрать именно то, о чём мечтает абитуриент.

многие ВУЗы дают возможность пройти практику в иностранных университетах за пределами страны.

стоимость обучения в Польше для украинцев не будет высокой, ведь для всех студентов действуют идентичные правила.

Для поступления в иностранный университет необходимо предварительно заполнить заявку на официальном сайте учебного заведения и предоставить необходимые документы. Если вас интересует обучение в Польше, перейдите по ссылке https://proekt-obk.com/ru и узнайте более подробно об алгоритме подачи документов.

Преимущества учёбы в Польше для украинца

Главными преимуществами получения высшего образования в Польше являются:

Европейский диплом, который будет иметь силу в любой стране Евросоюза. Обладатель такого диплома без труда и дополнительных подтверждений знаний сможет трудоустроиться по специальности. Удобный график занятий. Студенты могут учиться на дневной, заочной, дуальной либо индивидуальной форме обучения. Это даёт возможность совмещать учёбу и работу. Участие в программах обмена. Во время учёбы за границей на магистратуре либо бакалаврате студент имеет право претендовать на прохождение стажировки и практики за пределами Польши. Практически все учебные заведения имеют тесные международные отношения с Чехией, Германией, Америкой и прочими государствами.

Какие ещё преимущества имеет учёба за границей, можно узнать на сайте https://proekt-obk.com/ru/page/pro-navchannya-za-kordonom. Представители проекта «Образование без границ» расскажут вам все тонкости образовательного процесса в европейских странах и помогут выбрать лучшее учебное заведение.

Какие сложности может испытывать студент иностранного ВУЗа

Как показывает практика, особых сложностей у иностранных студентов не возникает. Выучить польский не сложно, ведь он имеет много общего с украинским. Всего несколько месяцев живого общения с коренными поляками дадут результат.

В польских учебных заведениях делают упор на качественную подготовку специалистов, поэтому будьте готовы к интенсивным умственным нагрузкам. Прогуливать занятия безнаказанно никто никому не позволит.

Стоимость учёбы с первого взгляда может показаться высокой, но просто сравните её с расценками национальных университетов. Учитывая ценность будущего диплома, разница не окажется большой.