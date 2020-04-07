Преподаватель актерского мастерства Жан-Лоран Коше, среди учеников которого Жерар Депардье, умер во Франции в возрасте 85 лет от болезни, вызванной новым коронавирусом. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщает Le Parisien.

Перед смертью Коше провел пять дней в парижской больнице.

Среди его учеников также были Фабрис Лукини, Эмманюэль Беар и Ришар Берри.

«То, что мне преподавал Коше, просто перевернуло мою жизнь . Это был просто великолепный педагог», — заявил Лукини агентству France-Presse.

Коше начал свою карьеру в 1960-е годы. Он служил актером в театре «Комеди Франсез». В 1965 году он открыл собственную актерскую студию. Впоследствии из нее вышли множество известных французских актеров театра и кино.

По данным Worldometer на 7 апреля, в мире более 1,347 млн заразившихся коронавирусом. Более 74 тыс. человек умерли, более 286 тыс. — выздоровели. США занимают первое место по числу инфицированных — более 367 тыс. человек. Во Франции зафиксировано 98 тыс. случаев заболевания, 8,9 тыс. скончались.