«Педагогическая тайна» — такое понятие предлагается ввести для учителей и вообще всех работников образования. Суть идеи в том, чтобы запретить педагогам разглашать диагнозы и особенности развития детей, примерно как врачам — информацию о здоровье пациентов.

В нашей стране так исторически сложилось, что учителя почему-то априори считаются моральным авторитетом и некой кастой неприкасаемых, которым по большому счету можно все: рассказывать на весь класс об учениках то, о чем нужно молчать, организовывать травлю, унижать детей (примеров тому, кстати, масса и ходить далеко за ними не нужно). Вопрос в том, что сейчас все вышеперечисленное мгновенно становится достоянием общественности. Цифровые технологии делают свое дело: снял на видео и выложил в Сеть, что может быть проще? К «непедагогичным педагогам», конечно, по мотивам их некорректных выступлений принимаются меры, но уже постфактум. А нужно наоборот, действовать превентивно.

Именно поэтому Совет Федерации мало того, что подержал инициативу о так называемой «педагогической тайне», так еще и намерен ввести наказание за ее разглашение. Не уголовное, конечно, а административное. Ибо за чересчур длинный язык нужно нести ответственность. И если нет понимания того, что корректно и допустимо, пусть о таких простых истинах напоминает перспектива штрафа. Мера, надо сказать, нужная и адекватная.

Не могу не вспомнить случай из личного опыта. Когда я училась в начальной школе, а было это в начале 90-х, некоторые учителя позволяли себе обсуждать диагнозы отдельных учеников прямо в классе, причем в издевательской манере. А иногда и материальное благосостояние родителей этих самых учеников. Было неприятно и даже стыдно слушать о том, как дама почтенных лет с некоторым пренебрежением говорит на весь класс о том, что «у Пети нет запасной ручки, потому что его мама на мусоровозе работает». И лекарства ему она купить не может потому, что зарплата у нее слишком маленькая. Петю, конечно, было жалко. Не потому, что у него «нет запасной ручки» и вылечиться не на что. А потому, что такие семейные тайны должны оставаться тайнами, а не вываливаться на всеобщее обсуждение. А еще потому, что 9-летний ребенок сидел, залившись краской, и не смел сказать ни слова. Конечно, он потом пожаловался родителям, мама приходила в школу разбираться, но история ничем не закончилась. Педагог осталась на своем месте и менее болтливой не стала.

Это история почти 30-летней давности, но с тех пор мало что изменилось. Разве что откровенное хамство и унижение детей учителями часто становится достоянием общественности. Правда, публичное порицание педагогов не останавливает.

Но пусть их останавливает тогда перспектива крупного штрафа! За все в жизни нужно платить, за хамство — особенно. Возможно, деньги заставят учителей научиться банальной этике и порядочности. Хотя бы так.

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