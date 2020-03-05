Учительница русского языка и литературы из Тюмени Алия Исалимова, создавшая аккаунт Сергея Есенина в Instagram, не собирается монетизировать популярность поэта. Об этом она рассказала в беседе с URA.RU. На страницу классика мировой литературы подписались уже более 30 тысяч пользователей.

«Я не собираюсь зарабатывать на имени Есенина. Продавать рекламу за деньги не буду, хотя предложения такие уже поступали. В конце концов, эту страницу я создавала для других целей: сделать так, чтобы мои ученики захотели читать. И с этой задачей я справилась. Планирую и дальше выкладывать фотоколлажи с использованием образа Сергея Александровича, но без монетизации», — пояснила Исалимова агентству.

По ее словам, новые публикации в аккаунте, зарегистрированном на имя поэта, она пока не делает: не хватает времени из-за работы. Исалимова преподает русский язык и литературу в одной из школ Исетского района Тюменской области.

Ранее агентство писало о том, что учительница из Тюмени создала в Instagram аккаунт от имени поэта Сергея Есенина. Там она публикует фотографии классика в необычных образах: например, с чашкой кофе на вынос или за рулем автомобиля. Старания Исалимовой оценили не только ее ученики, но и десятки тысяч пользователей соцсети.

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