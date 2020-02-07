В Уссурийске учительница школы №14 объяснила детям правила русского языка на примере нецензурной фразы. Прокуратура Приморского края 7 февраля по факту произошедшего начала проверку.

Ранее в СМИ появились кадры, на которых запечатлено, как на уроке русского языка учительница приводит детям в пример нецензурные выражения.

По некоторым данным, инцидент произошел еще в мае прошлого года.

«Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства об образовании и об основных гарантиях прав детей. Кроме этого, будет дана оценка организации профилактической работы в учреждении», — отметили в прокуратуре.

В январе сообщалось, что в Москве школьник избил 61-летнюю учительницу после того, как она сделала ему замечание из-за наушников.