Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что Россию может накрыть в октябре 2020 года эпидемия коронавируса. Об этом пишут «Известия».

По его словам, респираторные заболевания распространяются волнами, и если первая вспышка обошла Россию стороной, то вторая может прийти осенью.

«Продолжается рост количества случаев заражения за пределами Китая, и, хотя он достаточно медленный, но наблюдается во многих странах», — заявил Лукашев.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, всего от него погиб уже 2012 человек.

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