При COVID-19 люди более заразны на ранних стадиях болезни. Об этом говорят данные нового небольшого исследования.

Возможно, новое исследование поможет ученым понять, почему новый коронавирус так легко распространяется. Согласно новым данным, многие инфицированные могут заражать больше окружающих людей, когда симптомы болезни еще не тяжелы. Научная работа, которая показала это, была опубликована на medRxiv, ресурсе для размещения текстов исследований до их публикации в журналах.

«Мы видим существенное отличие по сравнению с атипичной пневмонией (тяжелым острым респираторным синдромом, ТОРС), которую также вызывают коронавирусы. У пациентов с ТОРС максимальное выделение вирусов происходит примерно между седьмым и десятым днем болезни, по мере того как инфекция перемещается из верхних дыхательных путей в легкие», — пишут ученые.

Ученые исследовали, в каких количествах выделяли коронавирус семь больных COVID-19 на разных стадиях болезни. У пациентов с легким течением болезни максимальные концентрации выделяемых РНК вируса обнаруживались в горле до пятого дня болезни, их было примерно в 1000 раз больше, чем у пациентов с ТОРС.

При легком течении COVID-19 снижение заразности пациентов наблюдалось после пятого дня болезни. К десятому дню, считают ученые, заразность таких пациентов очень низка. Тем не менее, им все еще нужна изоляция.

У двух пациентов с COVID-19, участвовавших в исследовании, развилась пневмония: инфекция достигла легких. В этих, тяжелых, случаях болезни, максимальное выделение вирусов людьми было зафиксировано в районе 10 дня болезни.

В этом исследовании ученым удалось выделить вирус только из мокроты пациентов. Материал моче, крови и стуле инфицированных не давал роста вирусов на специальных средах.