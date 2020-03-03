Ученые проанализировали отчет о случаях заражения коронавирусом, подготовленный центром по контролю и профилактике заболеваний Китая, и нашли категорию людей, которая реже всего заражается COVID-19, пишут «Известия».

Согласно детальным данным случаев заражения вирусом на материковом Китае, зафиксированным до 11 февраля, наименее всего заражению были подвержены дети и подростки. Установлено, что на долю новорожденных, детей, подростков и молодых людей до 19 лет приходится только по 1% случаев заболевания.

По мнению российских вирусологов, коронавирус щадит молодое население планеты, однако нет подтвержденных сведений о безвредности вируса для детей. По словам главы Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Марии Ведуновой, дети практически не инфицируется из-за особенностей иммунной системы. Люди пожилого возраста, которые составляют основную группу риска, имеют ослабленное здоровье и хронические заболевания, поэтому сильнее подвержены заражению.

«Все вирусные инфекции крайне опасны для пожилых людей», — подчеркнула она.

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