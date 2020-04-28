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Ученые Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) изменили свой прогноз по срокам завершения пандемии коронавируса, пишет ТАСС.

По их мнению, пандемия завершится не в середине июля, а в начале августа 2020 года. При этом исследователи подчеркивают, что их модель носит теоретический характер. Они призвали граждан не строить планы, опираясь на них.

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В SUTD считают, что в России эпидемия полностью завершится 7 августа. Ранее называлась дата 20 июля. При этом на 97% эпидемия завершится уже к 23 мая, считают ученые.

Завершение эпидемии в мире переносится с 26 ноября на 1 декабря.

В своих прогнозах SUTD используют математическую модель SIR, позволяющую, например, точно моделировать эпидемии вирусных заболеваний в крупных городах.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус появился в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. В марте 2020-го коронавирус распространился по всему миру, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3 млн человек, число жертв эпидемии превысило 213 тысяч человек.

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