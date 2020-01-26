Использование гаджетов перед сном приводит к его нарушению, для решения этой проблемы необходимо установить ритуал подготовки ко сну, считает кандидат психологических наук, доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ Елена Рассказова.

Известно, что экран гаджетов приводит к возбуждению нервной системы, так что использование электронных устройств приведет к нарушению сна и подросток станет отсыпаться в другое время.

«Такой сбой циклов дня и ночи явно не на пользу. Ученые хотят понять, как можно дозировать время с гаджетами перед сном, но исследований на эту тему пока нет», — приводит в воскресенье, 26 января, «Российская газета» слова Рассказовой.

По ее словам, проблема также заключается в том, что подростки обычно используют телефоны дольше, чем планировали, так как сильно увлекаются, в результате чего наступает нарушение цикла «сон–бодрость».

«Между прочим, нарушения сна — один из показателей психического нездоровья человека. Тут не только позднее засыпание, но и ранний подъем, когда человек просыпается в 4, 5, 6 часов утра и не может заснуть», — отметила эксперт.

По мнению Рассказовой, заменить гаджеты можно ежедневным ритуалом подготовки ко сну.

«Это чистка зубов, принятие душа, проветривание, небольшая прогулка, стакан молока, чтение книги, разгадывание кроссворда… Одним словом, то, что не будет вызывать лишнего напряжения и нервов. Сколько должен длиться ритуал? Не больше получаса, лучше минут 20. Главное, чтобы перед сном освободить это время от гаджетов и заняться чем-то рутинным», — рассказала психолог, добавив, что полный запрет гаджетов не приведет к результату — подросток будет делать всё наоборот.

Самым эффективным способом, считает она, является разговор, в ходе которого ребенку нужно объяснить правила, по которым существует семья.

В ноябре эксперты назвали максимальное время, которое подросткам можно тратить на компьютер и другие электронные устройства, не причиняя вреда здоровью. Как утверждают специалисты, рекомендованное количество времени, проводимого за электронными гаджетами, для школьников и студентов — не более трех часов в день.