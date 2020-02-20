У людей, которые придерживаются «западной диеты» хотя бы в течение одной недели, могут наблюдаться изменения в работе головного мозга. Ученые обнаружили, что у них нарушается регулирование аппетита и снижаются когнитивные способности. Новое исследование опубликовано в Royal Society Open Science

В своем эксперименте ученые распределили 110 здоровых людей в возрасте 20-23 лет в две группы: в течение недели одни должны были придерживаться здорового питания, другие перешли на «западную диету» (для этого были предложены фастфуд и бельгийские вафли). До исследования все участники ели преимущественно здоровую пищу.

«Западной диетой», «диетой западного типа» или «стандартной американской диетой» называют рацион с высоким содержанием добавленного сахара. Он может включать фастфуд, красное мясо, жирные молочные продукты, рафинированные зерновые продукты, сладкие напитки.

После завершения эксперимента оказалось, что участники исследования, которые придерживались «американской диеты», находили привлекательной вредную пищу с большим количеством «пустых калорий» даже на сытый желудок. Кроме того, они проходили тесты по оценке памяти хуже, чем перед исследованием.

Авторы исследования считают, что «западная диета» нарушает регулирование аппетита в отделе мозга, который называется гиппокампом.

Ранее эксперимент на животных показывал, что подобная пища влияет на гиппокамп. Одна из теорий состоит в том, что в норме эта часть мозга блокирует или ослабляет воспоминания о пище, когда мы сыты. Поэтому, например, если после еды человек смотрит на кусок торта, он не зацикливается на том, какой тот вкусный.

«Когда гиппокамп работает менее эффективно, вы получаете эти пищевые воспоминания, и пища начинает выглядеть более призывно», — говорит соавтор нового исследования Ричард Стивенсон (Richard Stevenson) из Университета Маккуори в Австралии.