У людей, которые страдают от целиакии (непереносимости глютена) повышен риск неврологических нарушений, показало британское исследование, опубликованное в Gastroenterology,

Целиакия – это заболевание, при котором повышена чувствительность к глютену. Единственный способ борьбы с ней и профилактики ее последствий – приверженность строгой безглютеновой диете. Реакция организма на глютен способна привести к увеличению риска развития ишемической болезни сердца и рака тонкой кишки, ухудшению здоровья костей и повреждениям нервной системы.

По данным ранее проведенных исследований, у 50% вновь диагностированных пациентов с целиакией есть клинические неврологические симптомы, а популяционные исследования показали, что при целиакии увеличивается риск развития в пожилом возрасте сосудистой деменции.

Ученые из Шеффилдского университета проанализировали данные британского Биобанка – 104 человека с целиакией и 198 без целиакии.

«Впервые исследование дает некоторую ясность в отношении того факта, что риск неврологических нарушений у людей с целиакией обусловлен их аутоиммунным ответом на воздействие глютена», – сказал Иэн Кроулл (Iain Croall), соавтор исследования.

У участников исследования, которые страдали целиакией, ученые обнаружили значительные неврологические и психологические нарушения по сравнению с участниками из контрольной группы. У них отмечалось значительное замедление времени реакции – показателя скорости когнитивной обработки информации. Исследователи объяснили, что люди с поврежденной тканью белого вещества, часто демонстрируют нарушения в этой области.

Также при целиакии гораздо сильнее были выражены признаки тревожности, неудовлетворенности по поводу состояния здоровья и депрессии.

«Уменьшение любого случайного воздействия глютена контролирует любое дальнейшее повреждение мозга и способствует восстановлению пищеварительной системы, обеспечивая лучший уровень здоровья в целом», – отметил Кроулл.