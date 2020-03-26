Использование антисептических ополаскивателей для рта приводит к нарушению состава микробиоты, увеличению кислотности в полости рта и некоторым другим изменениям в организме. Ученые предполагают, что это может быть опасно здоровья. Но существующие доказательства не позволяют заявить, что эти средства гигиены нельзя использовать. Новое исследование было опубликовано в Scientific Reports.

Ученые наблюдали, как изменится соотношение микроорганизмов, которые длительно обитают в полости рта (микробиоты), под действием ополаскивателя с хлоргексидином. В исследовании участвовали 36 человек: половина из них использовала ополаскиватель с антисептиком, вторая – плацебо. Наблюдения продолжались в течение недели.

Хлоргексидин существенно снижал разнообразие микробиоты в полости рта. В частности, количество бактерий родов Neisseria, Streptococcus и Granulicatella увеличивалось, а Actinomyces – снижалось.

Более интересной находкой было то, что под действием ополаскивателя снижалась выработка оксида азота в организме. Это вещество играет важную роль в здоровье сосудов. Ранее исследование уже демонстрировало, что регулярное применение антисептических ополаскивателей может делать физические упражнения менее полезными именно из-за снижения уровня оксида азота.

Уровень pH в полости рта у людей, которые использовали антисептик, упал, то есть, кислотность увеличилась. Ученые отмечают, что увеличение кислотности связано с деминерализацией зубов и риском кариеса.

«В прошлом мы существенно недооценивали сложность микробиома полости рта и его важность. Обычным взглядом было то, что бактерии вредны и вызывают болезни. Теперь мы знаем, что большая часть бактерий – как в кишечнике, там и во рту – являются обязательным условием хорошего здоровья», — сказала Луиза Белфилд, соавтор исследования.

Ученые предполагают, что ополаскиватели могут быть полезны при лечении болезней, при которых реакция слюны становится более щелочной, например, гингивит. Крепких доказательств того, что люди должны перестать использовать эти гигиенические средства, пока нет.