Омега-3 жирные кислоты – незаменимый компонент нашего рациона. Ученые установили, что сегодня удовлетворить потребность человечества в них очень сложно. Отчет о новом исследовании опубликован в Nature Food.

Все знают, что рыба полезна, в том числе, потому что она содержит моега-3 жирные кислоты. Но сокращение количества рыбы и увеличение населения приводит к тому, что многие люди могут не получать достаточного их количества.

В исследовании ученые фокусировались на двух омега-3 жирных кислотах – эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой (ДГК), поскольку остальные кислоты можно получать из растительных источников.

«Когда мы посмотрели, как производятся и потребляются ЭПК и ДГК людьми и в океане, мы обнаружили, что 70% населения мира не получают требующейся дозы. Это может оказывать долгосрочное влияние на здоровье», — сказала Хелен Гамильтон (Helen Hamilton), соавтор исследования.

Ученые выяснили, что 63% всех рыбных запасов считаются полностью выловленными, а рыбное хозяйство во всем мире находится под давлением и требует перестройки. Это сильно снижает вероятность того, что сейчас можно выловить достаточно рыбы, чтобы удовлетворить потребность людей в омега-3 жирных кислотах.

«Мы не можем вылавливать больше рыбы в океане. Это значит, что нам действительно нужно оптимизировать то, что у нас есть, или открыть новые источники», — говорит Гамильтон.

Ученые считают, что рыбным запасам требуется бережное отношение: ограничение вылова и изменение рыболовных снастей, чтобы снизить вылов ненужной рыбы. Но это долгосрочные решения, они могут привести к временному снижению поставок рыбы.

Разведение рыбы на фермах может помочь справиться с проблемой. Но для нее требуется достаточное количество специального корма, который содержит кормовую муку и рыбий жир. Индустрия вынуждена прибегать к корму на растительной основе. Но нехватка в нем омега-3 жирных кислот приводит и к снижению их количества и в рыбе, которую выращивают на фермах.

Положительным моментом является то, что на рыбных фермах разводят и моллюсков и карпов, которым не требуются внешние источники ЭПК и ДГК. Еще один источник ЭПК и ДГК – криль. Его можно использовать для производства корма для рыб, но его вылов в антарктических водах сложен и дорогостоящ.

Возможное частичное решения проблемы недостатка омега-3 жирных кислот ученые также видят в более рациональном использовании всех частей рыбы и введении в рацион генетически измененных водорослей и растений.

Универсального решения для борьбы с недостатком омега-3 жирных кислот нет, отмечают ученые. «Но мы должны найти баланс между здоровым питанием для людей, растущим населением и защитой окружающей среды», — считает Гамильтон.