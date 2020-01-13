Ученые зонировали Москву по степени недовольства жителей. В рамках научной статьи о столичном социальном пространстве специалисты Института географии РАН, МГУ и РАНХиГС проанализировали внутригородские различия.

Выяснилось, что в мегаполисе есть районы, где формируется конфликтное социальное пространство. Их немного, но они влияют на жизнь всего города. Оттуда, по мнению ученых, распространяются маргинальные образцы поведения, известные как субкультура пригородов, и закрепляется и без того неважная репутация этих районов.

В исследовании оценивалось все: от транспортной доступности до агрессивности жителей, нелюбви к чужакам, уровня достатка, числа мигрантов. И даже количество этнических кафе. Специалисты пришли к выводу, что на юге, юго-востоке и северо-востоке города жители менее обеспеченны, реже переезжают, сравнительно изолированы и хронически недовольны жизнью. Это повышает их уровень конфликтности. В зоне риска — Западное Бирюлево, соседние с ним Южное Чертаново и Восточное Бирюлево, Капотня, Марьино, Кузьминки и Нижегородский район.

Однако жители проблемных — согласно научной статье — районов, с которыми поговорила Business FM, своим местом жительства довольны и даже гордятся. Муниципальный депутат из Западного Бирюлева Андрей Смакотин даже обиделся, когда услышал, у его района репутация «так себе». После того как построили эстакаду, Бирюлево от Рублевки не отличить, говорит Смакотин.

Андрей Смакотин, депутат муниципального округа Бирюлево Западное:

«Неправильные понятия. Что такое репутация Бирюлево или репутация района Рублевка? Мне кажется, это сейчас одно и то же. Когда сделали сейчас эстакаду между Бирюлевым Восточным и Западным, мне кажется, проблем с доступностью района вообще нет. А если считать новые территории, которые присоединили к Москве, то Бирюлево — вообще центр столицы».

Жительница другого района из антирейтинга Марьино Анна Ломакина тоже всем довольна. «Вот если бы еще Капотня не пахла», — подумав, вздыхает она.

«Транспортная доступность меня устраивает, все социально значимые объекты находятся довольно близко: школы, детские сады, поликлиники — все в пешей доступности. Благоустройство тоже вполне себе ничего, парк 850-летия Москвы, все очень красиво. Не устраивает, конечно, близость Капотни, бывают какие-то запахи, иногда по утрам выбросы с завода».

По мнению исследователей, раздраженные москвичи живут и в других районах, но там причин для недовольства меньше. Например, жители Куркина недовольны лишь близостью мигрантов. По мнению горожан, это снижает статус района и стоимость недвижимости. Но для жителя Куркина Андрея Демерзы его район лучший.

«Я там с шести лет живу, и проблем с парками, магазинами, безопасностью совершенно никаких нет. Мигранты? А где их нет? Для меня этот район лучший из тех, в которых я был. По ночам, по крайней мере, тихо, никаких криков».

О районе Арбат рассказал живущий там Дмитрий Мартынов.

«Все близко, но единственное, что до ближайшего магазина далеко — километр или полтора, и гулять негде. У нас благоустройство нормальное, все вовремя убирается. С «Жилищником» я никаких отношений не имею, у меня своя обслуживающая организация, которая все выполняет сразу, все удобно».

В статье отмечается, что москвичи четко разделяют зоны преуспевания и неблагополучия. Первые ожидаемо консолидированы вокруг исторического центра, вторые — архипелаг разрозненных островов, окружающих «счастливую Москву». Атмосфера в таких спальных районах, по мнению ученых, — это пессимизм и безысходность. Жители готовы поспорить.

Видео дня. Школьник стал миллионером, оплатив проезд