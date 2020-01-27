Некоторые виды негормонального лечения симптомов менопаузы – например, приливов и бессонницы – не менее эффективны, чем использование эстрогенов, выяснили американские ученые. Они обобщили данные за 10 лет и опубликовали результаты своего анализа в журнале Menopause.

Ученые выяснили, что проведение когнитивно-поведенческой терапии по телефону значительно улучшает сон, который часто нарушен при менопаузе. Этот метод оказался таким же эффективным, как лечение эстрогенами (препаратами женских половых гормонов).

Вторым эффективным негормональным методом оказалось применение низких доз антидепрессантов (ингибиторов обратного захвата серотонина) при приливах и ночной потливости.

Сьюзан Рид (Susan Reed), ведущий автор исследования, отметила, что многие женщины в некоторой степени способны переносить приливы и ночную потливость. «Большее количество женщин обеспокоено нарушениями сна или неприятными изменениями настроения, которые влияют на домашнюю рутину и выполнение обязанностей на работе. Очень важно, чтобы женщины со своим основным лечащим врачом расставили приоритеты, что их тревожит больше всего», — рассказала она.

Исследователи обнаружили неэффективность таких распространенных методов лечения приливов, как использование экстракта цимицифуги и диеты, богатой соей. Не подтвердилась информация об облегчении приливов благодаря йоге, физической активности и приему омега-3 жирных кислот. Тем не менее, йога и физическая активность помогают улучшить общее качество жизни и здоровье.

Исследователи также обнаружили, что терапия эстрогенами в форме таблеток не обеспечивает снижения симптомов сухости слизистой оболочки влагалища. Как ни странно, при использовании плацебо результативность оказалась выше.