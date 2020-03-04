Пребиотики помогают организму справиться со стрессом и улучшают сон. Именно к такому выводу пришли американские ученые в ходе исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports 2 марта.

Специалисты Колорадского университета провели исследование на крысах, в ходе которого часть животных кормили обычной пищей, а другую — продуктами с добавлением пребиотиков. В них входили галактоолигосахариды, которые присутствуют в чечевице и спарже, полидектроза, используемую в качестве заменителя сахара, лактоферрин, который есть в грудном молоке, и белок глобулярной мембраны, которым богаты молочные продукты.

Животных подвергали воздействию стресса и проводили измерения их физиологических параметров, а также периодов сна и бодрствования. В результате выяснилось, что та группа, в чью диету входили пребиотики, лучше восстанавливалась после стресса и лучше спала. У крыс, которые питались обычной пищей, специалисты зафиксировали плохо выравниваемые колебания температуры тела, а также снижение здорового разнообразия кишечного микробиома.

Кроме того, исследователи обнаружили, что у животных из разных групп отличался состав метаболитов в фекальных анализах. В частности, у крыс на диете с пребиотиками среди метаболитов было больше жирных кислот, сахаров и стероидов, которые влияют на поведение.

Специалисты подчеркивают, что механизм воздействия пребиотиков пока неясен, однако данные подтверждают влияние полезных бактерий на физиологию стресса.

Пребиотики — компоненты пищи, которые не перевариваются и не усваиваются организмом человека, однако обеспечивает поддержание и повышение биологической активности нормальной микрофлоры кишечника. Они улучшают пищеварение и укрепляют иммунитет. Пребиотиками богаты лук-порей, капуста, артишоки, яблоки и цельнозерновые продукты.

В феврале нижегородские специалисты представили в Израиле технологию обнаружения стресса. Комплекс состоит из датчика для измерения физиологических параметров, приложения для смартфона и сайта для анализа и обработки данных. В режиме реального времени система сигнализирует о нарушениях работы мозга и сердца, стрессе и утомлении.