Ученые утверждают, что ожирение можно назвать формой раннего старения. Такой вывод они сделали, когда сравнили, к каким последствиям для организма приводят ожирение и старение: набор патологий оказался очень похожим. Новое исследование опубликовано в журнале Obesity Reviews.

В мире около 2 миллионов взрослых страдают от ожирения, количество почти утроилось с 1975 года. Для детей этот показатель вырос в 10 раз за тот же промежуток времени.

Группа ученых из канадского Университета Конкордия считают, что подход к понимаю проблемы ожирения нужно пересмотреть. Исследователи утверждают, что ожирение нужно рассматривать как преждевременное старение. В своей работе они фокусировались на том, как ожирение предрасполагает людей к заболеваниям, которые меняют жизнь и угрожают ей. К таким проблемам относятся болезни, которые чаще встречаются у пожилых людей: сахарный диабет 2 типа, рак, заболевания сердечно-сосудистой системы и другие.

В новой работе ученые провели обзор более 200 исследований, чтобы выявить эффекты ожирения на клеточном и молекулярном уровне, а также его влияние на иммунитет, когнитивные способности и заболеваемость. Они пришли к выводу, что ожирение в контексте влияния на здоровье очень похоже на старение: это состояние приводит к риску раннего возникновения хронических болезней.

В то же время, ученые не утверждают, что ожирение и старение – один и тот же процесс. Скорее, они проводят параллели между ними, исходя из того, что ожирение и старение – «две стороны одной монеты».

«Я прошу людей перечислить столько сопутствующих ожирению болезней, сколько они могут. Потом я спрашиваю, сколько из них связано и со старением. Большинство назовет все из них. Определенно, при ожирении происходит нечто, что ускоряет процесс старения», — говорит профессор Сильвия Сантоза, соавтор исследования.

Ученые цитируют множество примеров схожести ожирения и старения: нарушение работы клеток, усиление системного воспаление, ослабевание иммунных реакций. Они отмечают, что при ожирении укорачиваются теломеры – участки хромосом, которые связаны с продолжительностью жизни.

Авторы считают, что приведенные ими аргументы говорят о большом количестве сходных черт ожирения и старения. Одна из их целей – дать новую концепцию для рассмотрения ожирения.

«Я думаю, что это хорошая идея, потому что люди часто несильно волнуются по поводу необходимости снизить вес, они легко забывают про это, это они уже слышали», — сказала newsGP доктор Элизабет Крауч (Elizabeth Crouch), которая не принимала участия в исследовании. Она добавила, что новая перспектива рассмотрения ожирения может быть призывом к действию.