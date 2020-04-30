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Ученые из Cингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) скорректировали свой прогноз по окончанию эпидемии нового коронавируса в России. На их сайте указано, что на сто процентов эпидемия закончится к 4 августа.

Как писал «Рамблер», статистическая модель ученых, основанная на официальных данных о количестве зараженных, постоянно обновляется. Сначала она предсказывала, что эпидемия в РФ полностью завершится к 20 июля, затем сроки передвинулись на 7 августа, а теперь снова сместились назад.

По данным модели, на 97 процентов эпидемия закончится к 23 мая, на 99 процентов — к 1 июня.

Стопроцентное окончание пандемии коронавируса в мире модель прогнозирует на 2 декабря, а завершение на 97 процентов — к 30 мая.

Ученые подчеркнули, что воспринимать прогнозы следует с осторожностью.

«Чрезмерный оптимизм, основанный на прогнозируемых датах, опасен, так как он может ослабить нашу дисциплину и вызвать распространение вируса», — отметили они.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн предупреждал, что сроки окончания любых эпидемий плохо поддаются прогнозированию.

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