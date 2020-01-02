Ученые Пензенского государственного университета предложили использовать автоматическую систему без участия человека, регулирующую уровень подачи чистой воды в системе городского водоснабжения и контролирующую ее сброс. Как пишет 2 января «Российская газета», система работает на основе ультразвука.

Принцип ее работы основан на том, что она бесконтактно зондирует уровень воды в емкости и передает данные на пульт управления. Если необходимо, система поддерживает заданные ранее характеристики автоматически.

Также система обеспечивает плавный пуск и остановку электродвигателей наносов, что дает возможность избежать гидравлического удара в трубах, отмечает телеканал «360». В настоящее время это делается специалистами вручную.

Благодаря новой разработке можно существенно снизить потери воды и электричества, это отразится на коммунальных платежах. Так, расходы на воду можно снизить на 90%, утверждают авторы проекта.

Как рассказал заведующий кафедрой электроэнергетики и электротехники ПГУ Василий Ашанин, разработка запатентована и одобрена горводоканалом города. «Из-за смены руководства мы пока не успели внедрить ее, но надеемся нам удастся сделать это в наступившем году», — пообещал он.

В конце октября 2019 года стало известно, что во втором полугодии 2020 года произойдет индексация тарифов ЖКХ. Выше других регионов коммуналка может подорожать в Чечне — на 6,5%, в Кабардино-Балкарии — на 5,4% и в Дагестане — на 5,2%. В Москве рост стоимости услуг ЖКХ не превысит 5%.