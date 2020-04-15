Внезапная потеря обоняния при отсутствии насморка является основным симптомом, по которому можно определить коронавирус на ранних стадиях. Об этом 14 апреля сообщило издание EurekAlert! со ссылкой на доцента кафедры отоларингологии и хирургии медицинского факультета Университета Цинциннати Ахмада Седагата.

Врачи объяснили, что зараженный COVID-19 человек не будет страдать от заложенности носа или образования слизи.

«COVID-19 не связан с симптомами, которые обычно свойственны вирусной простуде, такими как заложенность носа или образование слизи. Это позволяет также легко отличить COVID-19 от сезонной аллергии», — приводит слова ученого RNS.

Специалисты отмечают, что потеря обоняния при отсутствии других симптомов, связанных с носовой полостью, говорит о том, что пациента нужно срочно изолировать и протестировать на коронавирус, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Как пишет НСН, на практике люди, как правило, игнорируют отсутствие обоняния, пока не проявляются более тяжелые симптомы — сухой кашель и лихорадка. Седагат предположил, что вирус в основном попадает в тело человека именно через нос, с чем и связана потеря обоняния.

Выводы американских специалистов основаны на результатах 19 проведенных исследований, описывающих синусовые и назальные нарушения при заражении коронавирусом. Кроме того, недавнее исследование, проведенное парижскими врачами Домиником Салмоном и Аленом Коре, показало, что в группе из 55 пациентов с потерей обоняния без заложенности носа у 94% исследуемых результат теста на коронавирус был положительным.

По состоянию на 15 апреля, коронавирус выявлен практически во всех регионах России. Единственным исключением стала Республика Алтай.

В России число заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки возросло на 3388, составив 24 490. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве, Московской и Мурманской областях.

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