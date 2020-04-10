Учебная программа для старшеклассников не будет переноситься на следующий год. Об этом в пятницу, 10 апреля сообщил замминистра просвещения России Виктор Басюк.

«Действительно, по некоторым предметам можно сегодня закончить обучение детей, но при этом материал четвертой четверти должен быть перенесен на следующий год. Это не касается старшеклассников: у девятых, 10, 11-х классов в полном объеме учебный материал», — рассказал он порталу «Будущее России. Национальные проекты».

9 апреля врио главы Рособрнадзора Анзор Мусаев заявил, что выпускники девятых классов в этом году не будут сдавать основой государственный экзамен (ОГЭ) по выбору.

Таким образом, экзамен будет сдаваться только по обязательным предметам — русскому языку и математике. ОГЭ был перенесен с конца мая на 9 июня.

8 апреля стало известно, что российские школы при необходимости могут перенести часть учебной программы 1–8-х классов на следующий учебный год.

Также Минпросвещения разрешило регионам при необходимости досрочно завершить учебный год для учащихся данных классов.

7 апреля министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что отмена единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020 году не планируется, несмотря на распространение коронавируса.

27 марта Министерство просвещения по причине распространения коронавируса приняло решение о переносе сроков ЕГЭ с 25 мая на 8 июня.

По состоянию на 10 апреля в России общее число заболевших превысило 11,9 тыс. человек.

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