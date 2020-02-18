Участница пятого сезона «Битвы экстрасенсов» Анна Богата столкнулась с мошенниками при покупке недвижимости. Женщина обратилась в полицию.

Экстрасенс собиралась купить строящийся таунхаус в подмосковной деревне Румянцево. Как сообщает РЕН ТВ, 17 февраля она встретилась с продавцом в кафе на Ленинском проспекте.

Богата заключила договор купли-продажи одной четвертой доли дома и земельного участка, внесла $50 тыс. в виде аванса, а остальную сумму обязалась выплатить в течение 17 месяцев.

Дом до сих пор не достроен, от общения мужчина уклоняется, деньги не возвращает. В общей сложности «ясновидящая» отдала почти 7 млн рублей.

Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего.

17 февраля стало известно, что полиция в Канске (Красноярский край) начала розыск двух женщин, которых подозревают в мошенничестве. По данным СМИ, под предлогом снятия порчи они похитили у пенсионерки 210 тыс. рублей.