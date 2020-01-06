Участники второго Международного экстремального марафона «Полюс Холода» в Якутии, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пробежали 42 км и 195 м при температуре –45 градусов. Об этом в понедельник, 6 января, сообщается на официальном сайте правительства республики Саха.

«Его задачей стали не только популяризация бега на длинные дистанции как одного из эффективных средств укрепления здоровья, и привлечение молодежи к занятиям стайерским, марафонским бегом, но и пропаганда героических поступков и знаменательных дат в истории России и Якутии, воспитание гордости за ратные и трудовые подвиги», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первое место среди мужчин в возрасте от 18 до 39 лет занял многократный чемпион и призер республиканских соревнований по легкой атлетике Василий Лукин, который преодолел дистанцию за 3 часа и 32 минуты. Среди женщин в этот возрастной категории победу одержала Александра Митина, пробежавшая это расстояние за 4 часа 33 минуты и 43 секунды.

В прошлом году участник первого марафона на полюсе холода Илья Пестерев пробежал 38 км при температуре –52 градуса. Тогда в забеге приняли участие общественники — адепты здорового образа жизни, а также чемпионы и призеры России и республики.