Солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов, устроивший стрельбу в воинской части в Забайкалье, в письме попросил прощения у семей убитых. Об этом 9 декабря сообщает ТАСС.

Копию письма предоставил СМИ отец обвиняемого. В нем говорится о сожалении Шамсутдинова в том, что он не смог сдержаться и пошел на крайние меры, но другого выхода он не увидел.

«Я искренне соболезную семьям погибших и прошу простить меня, если сможете», — говорится в письме Рамиля Шамсутдинова. По его признанию, он хотел связать свою жизнь со службой в армии, но не ожидал таких условий.

«Я сам не понимаю, в какой момент сорвался и пошел на крайний шаг», — написал обвиняемый.

25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам во время смены караула. Погибли восемь человек, двое получили ранения. В тот же день в Минобороны сообщили, что 20-летний рядовой Шамсутдинов устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами.

17 декабря следствие признало обвиняемого потерпевшим в деле о неуставных отношениях.