Длина бортовой платформы достигает в длину 2 680 мм и ширину — 1 870 мм, а высота пола равна 400 мм. Кстати, пол покрыт стальными листами толщиной 1-1,5 мм. Регулировка угла наклона кузова осуществляется четырехсекционным гидроцилиндром и гидравлической станцией итало-шведского производства на 12 вольт. Максимальное значение угла наклона составляет 45 градусов.

Необходимо отметить, что управлять кузовом самосвала можно дистанционно, используя выносной пульт. Для надежной фиксации платформы имеется вспомогательный механический упор.

«Автомобиль оснащается рядным 2,7-литровым бензиновым агрегатом мощностью 112 л.с., который сочетается с 5-диапазонной механической трансмиссией и системой полного привода», — сообщает издание «Новые автомобили».

Модель выпускается на мощностях партнера УАЗа, нижегородского «Завода автофургонов».

Первые экземпляры новинки уже добрались до дилеров. Однако их стоимость пока не известна.