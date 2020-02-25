СПОРТ

Уайлдер объяснил, что ему помешало победить Тайсона Фьюри

10:33 25/02/2020

Американский боксер Деонтей Уайлдер объяснил, что причиной поражения в поединке против британца Тайсона Фьюри стала тяжесть костюма, который он надел перед этим боем, передает Yahoo Sport.

«Костюм не причинил мне вреда, но дело в том, что он оказался слишком тяжелым. С самого начала боя у меня были уставшие ноги, а в третьем раунде ноги уже не слушались меня», – сказал спортсмен.

Вместе с тем американец подчеркнул, что сделал все, что было в его силах.

«Впервые костюм я надел за ночь до боя, и он не показался мне слишком тяжелым. Он весит около 40 килограмм с учетом шлема», – сказал Уайлдер, добавив, что тем самым хотел уделить внимание месяцу афроамериканской истории.

Напомним, прошедший в минувшую субботу в Лас-Вегасе бой выиграл Тайсон Фьюри. Он завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке британец победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде, причем по ходу боя Уайлдер дважды оказывался в нокдауне. Судья остановил поединок после того, как секунданты американца выбросили белое полотенце.



