Жительницу города Мурина в Ленинградской области доставили в больницу с подозрением на коронавирус.

По данным пресс-службы правительства региона, женщина недавно прилетела из Хайнаня. Сейчас она находится в больнице имени Боткина, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что российские туристы, отдыхающие на острове Хайнань, рассказали об обстановке на китайском курорте. Большая часть из них недовольна тем, что отдых придётся сократить, поскольку паника из-за коронавируса, по их мнению, больше надуманная.

К 2 февраля число погибших от пневмонии нового типа в Китае составило 304 человека. По последним данным, количество инфицированных увеличивается каждый час и достигло уже 14,3 тысячи человек. Состояние 2110 человек медики оценивают как крайне тяжёлое.

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