У вернувшихся в Хабаровский край туристов с китайского острова Хайнань новый коронавирус, вспышка которого зафиксирована в КНР, не обнаружен. Об этом в четверг, 30 января, сообщило правительство региона.

Первые признаки заражения схожи с симптомами простуды и гриппа, также могут наблюдаться проблемы с пищеварительной системой, головные боли и тошнота, а на поздних этапах — повышенная температура и кашель.

Китайские специалисты разработали метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом. Власти КНР ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля. При этом в России допускают проникновение коронавируса в страну в середине февраля.

Россиянам рекомендовано воздержаться от посещения Китая. Рейсы из Уханя в Москву отменены, усилен контроль на приграничных пунктах и железных дорогах вблизи границы с Китаем. Минздрав подготовил методические рекомендации по лечению заболевания.