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Вторичный анализ на коронавирус у врача бузулукской обсервации в Оренбуржье выявил наличие заболевания, у нее нет клинических проявлений, она является носителем, сообщила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.

Ранее сообщалось, что принято решение обследовать всех врачей в оренбургском Бузулуке, где был зафиксирован семейный очаг коронавируса и один пациент скончался от COVID-19.

«Выявлен положительный результат на коронавирус у врача из обсерватора Бузулука, там обследовали всех. Первичный тест у нее был отрицательным, а вторичное исследование выявило. Она в удовлетворительном состоянии, клинических проявлений болезни нет, она является вирусоносителем, сейчас ее переводят в инфекционную больницу Оренбурга», — сказала областной министр.

По ее данным, пять пациентов с коронавирусной инфекцией выздоровели, их готовят к выписке.

По данным минздрава региона, в Оренбургской области лабораторно подтверждено 13 случаев заболевания коронавирусом, из них один случай с летальным исходом. Еще у троих человек первичный анализ показал положительный результат, вторичный еще не готов. Все они находятся в инфекционной больнице Оренбурга.

Первого апреля губернатор области Денис Паслер ввел режим полной самоизоляции граждан, разрешив выходить в ближайший магазин, аптеку и выгулять домашних животных. При этом жители региона при выходе из дома должны иметь с собой паспорта.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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