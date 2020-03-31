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Коронавирусная инфекция диагностирована у заведующего травматологическим отделением Гатчинской клинической межрайонной больницы, в настоящее время отделение травматологии закрыто, сотрудники отправлены на карантин, говорится в сообщении оперативного штаба Ленинградской области.

«В Гатчинской КМБ у заведующего травматологическим отделением была диагностирована коронавирусная инфекция. После возвращения из-за рубежа медик, как того требуют предписания Роспотребнадзора, сдал анализ, который показал отрицательный результат. На 10-й день он повторно прошел тестирование и через четыре дня приступил к работе. В тот же день пришел положительный результат на COVID-2019. В настоящий момент завотделением находится на карантине и ждет результаты третьего анализа на коронавирусную инфекцию, состояние его здоровья не ухудшалось», — отметил главный врач Гатчинской КМБ Константин Харитоненко, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что отделение травматологии с 30 марта закрыто. Все сотрудники, которые контактировали с заболевшим, отправлены на карантин.

«На момент закрытия отделения в стационаре находилось 19 пациентов, 12 из них были выписаны, так как их лечение к этому моменту было завершено, а состояние здоровья позволяло направить их на амбулаторное наблюдение. Оставшиеся пациенты в настоящее время находятся на карантине на отделении вместе с медиками, которые также контактировали с заболевшим», — отмечает главврач больницы.

По его словам, все пациенты и персонал отделения сдали анализ на COVID-19. Медучреждение было полностью продезинфицировано. В настоящее время прием новых пациентов проводится в амбулаторном отделении травматологии, там работают врачи, которые не контактировали с заболевшим. При необходимости госпитализации пациенты будут помещены в хирургическое отделение, либо направлены в Тосненскую КМБ.

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