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Коронавирус выявлен у восьми священнослужителей московских храмов. Об этом сообщается в четверг в телеграм-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«На 9 апреля 2020 года коронавирус выявлен в общей сложности у восьми священнослужителей Московской епархии. Еще у трех священнослужителей выявлены симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз пока не подтвержден», — говорится в сообщении.

Как уточнили в рабочей группе, вирус подтвержден у священников храмов иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино (ранее сообщалось, что он был открыт после проведения дезинфекции), Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском и Вознесения Господня на Гороховом Поле (оба закрыты), а также Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском, преподобного Симеона Столпника за Яузой, святого апостола Андрея Первозванного в Метрогородке.

«Прихожанам этих храмов напоминаем про необходимость быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться. Просим молитв о здравии болящих клириков и всех страждущих от коронавирусной инфекции», — добавили в рабочей группе.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,5 млн человек, зафиксировано почти 90 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 10 131 случай заражения, выздоровели 698 человек, умерли 76. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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