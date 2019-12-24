Внучка бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина Мария лишилась дачи в поселке Горки-10 на Рублевке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Арбитражного суда Москвы.

Виталия Черномырдина (сына бывшего премьера) признали банкротом в 2018 году. До этого он передал своей дочери участок площадью более пяти гектаров с двумя домами по договору дарственной. Суд установил, что на момент заключения сделки на Виталии Черномырдине уже было несколько неисполненных решений суда по взысканию денег.

Судья не принял доводы Марии Черномырдиной о том, что «она не знала и не могла знать о наличии признаков неплатежеспособности должника (отца)». Суд пришел к выводу, что сделка не была настоящей. В инстанции напомнили, что договоры дарения имеют «признаки мнимых сделок» и могут совершаться для того, чтобы не дать кредиторам его взыскать, напомнили в суде.

В суд обратился финансовый управляющий Черномырдина Руслан Губайдуллин. В сентябре 2019 года по его просьбе суд запретил Виталию Черномурдину выезжать за рубеж до завершения или прекращения производства по делу о банкротстве. Губайдуллин тогда заявил, что сын экс-премьера не выходит на связь с финансовым управляющим, не передает свое имущество, не предоставляет информацию о принадлежащих ему банковских счетах и картах и не участвует в судебных заседаниях.

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