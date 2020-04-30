Тест на коронавирус у заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина дал отрицательный результат. Об этом в четверг, 30 апреля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

Отрицательным оказался и утренний тест главы министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.

«Практически все совещания у нас в онлайн-режиме. Заболевших сотрудников нет, 90% людей в министерстве переведены на удаленную работу», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в этот же день премьер-министр Михаил Мишустин доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что заразился новой коронавирусной инфекцией и уходит на самоизоляцию. В связи с этим он предложил главе государства на должность и.о. российского премьера Андрея Белоусова. Путин позднее подписал соответствующий указ, одобрив кандидатуру, предложенную Мишустиным.

Все члены правительства, контактировавшие с заболевшим премьером, изолированы и проходят дополнительное тестирование. Кабмин продолжает работу в штатном режиме.

По состоянию на 30 апреля, в России общее число заболевших достигло 106 498 человек, умерли 1073 пациента, выздоровели ― 11 619.

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