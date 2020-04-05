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Коронавирус выявлен у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Телеграм-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«По состоянию на 5 апреля 2020 года у [трех] священнослужителей Московской епархии тест на вирус COVID-19 дал положительный результат.

Контактировавших с указанными священнослужителями просим быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться", — говорится в сообщении.

Согласно данным рабочей группы, коронавирус выявлен у клирика храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино иерея Николая Рыжкова, клирика храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском иерея Виктора Волкова и исполняющего обязанности настоятеля храма Вознесения Господня на Гороховом Поле иерея Георгия Дехтярева. Еще у двух священников выявлены симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз пока не подтвержден.

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