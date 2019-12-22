СПОРТ

У статуи Ибрагимовича в Мальме отломали нос (ФОТО)

17:38 22/12/2019

Неизвестные испортили статую бывшего нападающего сборной Швеции Златана Ибрагимовича в Мальме. На этот раз они облили скульптуру серебряной краской и отломали ей нос, сообщает телеканал SVT.

«Мы не получили никаких заявлений, но представители общественности нас проинформировали о нанесенном ущербе статуе. Мы выйдем на место для проверки», — заявила пресс-секретарь полиции региона «Юг» Катарина Русин.

Причиной поведения вандалов стала покупка Ибрагимовичем акций стокгольмского клуба «Хаммарбю» – главного соперника «Мальме». 27 ноября фанаты «Мальме» подожгли статую Ибрагимовича, после они сфотографировались на фоне пылающего монумента. 3 декабря статуи попытались отпилить ногу.

Золотая статуя Ибрагимовича в Мальме появилась в начале октября. Футболист изображен с обнаженным торсом, стоящим на земном шаре с высоко поднятыми руками.

Златан Ибрагимович родился в Мальме, он является воспитанником одноименного клуба, выступал за взрослую команду с 1999 по 2001 год, после чего перешел в голландский «Аякс». Затем он играл в различных европейских клубах, также долгое время выступал еще и за сборную Швеции.

Johan Nilsson/TT



