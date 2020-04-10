Несколько сотрудников Московского государственного университета (МГУ) заразились коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.

«В последнее время у нескольких человек, сотрудников МГУ, которые уже не приходят в университет, зафиксированы случаи заболевания. Но контактов с университетом не было за этот период», — приводит его слова ТАСС.

Садовничий также отметил, что в целом коронавирус практически не затронул университет.

В настоящий момент по причине осложнения эпидемиологической ситуации обучение в российских вузах проходит в дистанционном режиме. 31 марта Министерство образования и науки допустило также возможность дистанционной защиты дипломов.

По данным на 10 апреля, общее число заболевших коронавирусом в России превысило 11,9 тыс. человек.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии 8 (800) 2000-112.