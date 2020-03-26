Сотрудника аппарата правительства России проверяют на наличие коронавирусной инфекции, он на карантине. Об этом в четверг, 26 марта, заявила пресс-служба кабмина, передает ТАСС.

«Его тесты отправлены на дополнительную проверку. <…> Все сотрудники, контактировавшие с ним, взяты под наблюдение. Во всех помещениях, в которых он находился в последние дни, проведена дезинфекция», — рассказали в пресс-службе.

Ранее, 25 марта, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сдала тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Также она призвала других сенаторов последовать ее примеру и сдать тест.

По последним данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Двое заболевших скончались.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

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