У гражданки Китая, которая была снята с поезда в Брянской области из-за высокой температуры и госпитализирована с подозрением на коронавирус COVID-19, наличие этого возбудителя не подтвердилось. Об этом 21 февраля заявил и. о. губернатора области Александр Резунов.

«На данный момент пришли результаты исследований о том, что ни ОРВИ, ни коронавирус у гражданки КНР не установлены. Этому есть подтверждение», — отметил Резунов в эфире телеканала «Россия 24».

Поезд, с которого была снята гражданка Китая, следовал по маршруту Киев–Москва. Тепловизор зафиксировал у нее температуру тела 38 градусов. Ее доставили в инфекционную больницу Брянска утром 21 февраля.

После того как женщину высадили из поезда, вагон, в котором она ехала, был отцеплен и перемещен на тупиковую ветку. Пассажиров вагона также направили на карантин.

Вспышка нового коронавируса COVID-19 началась в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в конце декабря 2019 года. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным на 21 февраля, инфицированы более 76 тыс. человек, погибли 2247.

14 февраля представители Всемирной организации здравоохранения отметили, что в случае неблагоприятного сценария заразиться коронавирусом могут до 66% населения планеты.