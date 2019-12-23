Девочка-подросток, страдавшая от сильных головных болей, связывала плохое самочувствие со стрессом перед выпускными экзаменами, но на самом деле была серьезно больна. Об этом сообщает Daily Star.

Перед экзаменами 15-летней Сиан Хоппер стало хуже, она обратилась в больницу, где у нее нашли опухоль головного мозга размером с грейпфрут.

У девушки диагностировали нейрофиброматоз — одно из самых распространенных наследственных заболеваний, характеризующееся возникновением опухолей, после чего она перенесла сложную семичасовую операцию и долгую реабилитацию. Она несколько лет жила с шунтом в голове для отвода лишней жидкости, который периодически приходилось менять.

Сейчас Хоппер 17, она успешно сдала все экзамены. Девушка изучает здравоохранение и социальную помощь в колледже и планирует продолжить обучение в университете.

Как сообщал «Рамблер», ранее 22-летняя американка пожаловалась, что ее лечили от рака груди антибиотиками. По ее словам, сначала врач не верил, что молодая женщина может страдать от онкологического заболевания. Однако позже выяснилось, что ее рак уже распространился на несколько лимфатических узлов и ребро. Девушке провели лампэктомию.

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