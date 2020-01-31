Российской певице Елене Князевой стало плохо во время выступления в Таиланде, она была госпитализирована с высокой температурой и подозрением на коронавирус. Об этом сама Князева рассказала изданию WomanHit.ru.

Прогнозы неутешительны

Как сообщал «Рамблер», вирус 2019-nCoV, вызывающий пневмонию, был обнаружен в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Жертвами коронавируса, по последним данным, стали 213 человек, общее число заболевших в Китае составило 9 692, а выздоровел 171 человек. Случаи заболевания вирусом были выявлены и в Таиланде.

View this post on Instagram "В чём твоя магия?"… @belkarussia #Авторхитов #ЕленаКнязева #кофеиалкоголь A post shared by Елена Князева / Певица (@elena___belka) on Oct 19, 2019 at 7:13am PDT

По словам Елены Князевой, она выступала на частном мероприятии на острове Самуи.

«Прямо во время выступления мне стало плохо. Я отработала свой блок, и меня под руки увели в гримерку», — рассказала она.

Певица отметила, что выпила жаропонижающее и противовирусное, после чего смогла добраться до своего дома на соседнем острове.

«Когда я добралась до дома, стало еще хуже. По страховке я вызвала скорую, меня сразу забрали в госпиталь, где взяли кровь, измерили температуру и забрали в инфекционку. Поставили огромную капельницу, так как у меня было сильное обезвоживание и температура 38,2, забрали телефоны, и сутки я пролежала под капельницами до момента, когда анализы были готовы», — отметила она.

Артистка также подчеркнула, что «этимология вируса так и не была установлена».

«В выписке отметили, что вирус непонятного происхождения. К счастью, после капельниц мне стало намного лучше. (…) У меня подозревали коронавирус, но, хоть и очень похожие симптомы, он не подтвердился», — заявила Елена Князева.

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