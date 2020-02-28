Глава сургутского отделения партии «Коммунисты России» Вадим Абдуррахманов пожаловался в соцсетях на жестокое обращение соцработников с его сыном.

По словам Абдуррахманова, педагоги и воспитатели «Сургутского центра социальной помощи семье и детям» неоднократно наносили побои воспитанникам, в том числе его сыну. В качестве доказательства политик опубликовал видео, на котором воспитательница резкими движениями одевает плачущего ребенка.

«По моему требованию неоднократно моих детей с травмами в сопровождении фельдшера «скорой помощи» и сотрудника полиции несколько раз доставляли в травматологическую больницу где были зафиксировано побои», — утверждает Абдуррахманов.

В региональных управлениях МВД и СК РФ сообщили, что в связи с опубликованным Абдуррахмановым видео будет проведена проверка.

Согласно информации региональных СМИ, Абдуррахманов ранее был ограничен в родительских правах из-за жестокого обращения со своими детьми. Издание Ugra-News сообщает, что в декабре 2018 года дети были переданы органам опеки после того, как фельдшер в школе заметил следы избиения на одном из детей.

Бывшая жена политика Махсати Абдуррахманова подтвердила, что во время проживания с супругом она и дети неоднократно подвергались избиениям.

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