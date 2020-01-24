Российские студенты некоторых регионов получат возможность сменить специальность после второго курса обучения. Нововведение опробуют в 2021 году в рамках пилотного проекта в некоторых регионах. Об этом рассказал зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс, передают «Известия».

В каких именно регионах пройдет тестирование, не уточняется. Сейчас университеты вводят подобную практику по собственному выбору, однако предполагается, что в будущем она будет закреплена законодательно по поручению президента России Владимира Путина. На данный момент такая возможность есть у студентов Уральского федерального университета, Дальневосточного федерального университета и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

В 2022 году возможность сменить специальность в процессе учебы планируется расширить на всю страну. Среди плюсов такой системы «Известия» указывают снижение количество отчислений на первых курсах из-за разочарования в выбранном направлении.

15 января в ходе ежегодного послания Федеральному собранию Путин сообщил, что в России будут ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах. Глава государства также пояснил, что прежде всего это затронет именно «те территории, где не хватает врачей, педагогов инженеров».

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