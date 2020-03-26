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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что из-за переноса голосования по поправкам в Конституцию на более позднюю дату 22 апреля будет рабочим днём, сообщает РИА Новости.

Накануне президент РФ Владимир Путин во время обращения к жителям страны отметил, что из-за обострившейся ситуации с распространением коронавируса рассматривается вариант переноса голосования по поправкам в Конституцию РФ на другую дату. Ранее в качестве дня голосования рассматривался день 22 апреля, который должен был стать выходным.

В разговоре с журналистами Песков отметил, что уже окончательно решено подыскать для голосования другую дату. При этом на вопрос будет ли в этой связи 22 апреля объявлено обыкновенным рабочим днём, пресс-секретарь главы государства ответил утвердительно.

«Рамблер» сообщал, что впервые внеси поправки в Конституцию РФ Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию. Он также внес в Госдуму проект соответствующего закона, который депутаты приняли в первом чтении 23 января. Изменения в основной закон страны должны быть одобрены на общероссийском голосовании.

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