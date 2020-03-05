У девяти россиян с круизного лайнера Diamond Princess, которые находились на карантине во Владивостоке, не было выявлено коронавирусной инфекции COVID-2019.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя минздрава Приморья.
«Вектор» прислал анализы, у всех девяти человек на коронавирус они отрицательны», — цитирует РИА Новости свой источник.
Уточняется, что перед выпиской пациенты пройдут повторный анализ.
Ранее во Владивостоке поместили на карантин ещё двух пассажиров лайнера Diamond Princess из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число находящихся на карантине возросло до девяти.
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